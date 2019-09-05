Футбол
Газета.RuЖена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха. Напомним, 6 сентября состоится рассмотрение ходатайств Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об УДО.
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Политика
Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров
Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.
Экономика сегодня 05:16
Политика
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
RT на русском 05:15
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:47
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Кино
Уилл Смит опубликовал трейлер продолжения «Плохих парней»
На канале актера Уилла Смита появился первый трейлер третьей части полицейского боевика "Плохие парни" (Bad Boys).
Реальное время вчера в 14:34
Здоровье
Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ вчера в 07:29
Общество
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Проект государственного доклада опубликован на сайте ведомства.
Вести ФМ вчера в 02:30
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Культура
Пол Маккартни выпустил книжку для детей
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
Интерфакс 03:56
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.
РИА Новости вчера в 18:44
Технологии
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook
В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей.
Дни24 01:15
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Общество
Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
Известия 05:28
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года, и предложил москвичам придумать название для новой вылетной магистрали с рабочим названием южный дублер Кутузовского проспекта.
РИА Новости 04:56
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:01
Футбол
Дюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе
По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин.
Матч ТВ 03:05