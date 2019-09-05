Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЖена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте

В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
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Супруга Кокорина поехала на море накануне рассмотрения УДО мужа

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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

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Экономика

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Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
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Дзюба считает сборную Шотландии крепкой командой

Капитан сборной России Артём Дзюба ожидает тяжёлого матча со сборной Шотландии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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BFM.ru 13:11
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Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

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На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
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