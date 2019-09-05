В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.

Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте

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