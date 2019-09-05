Общество
Новые ИзвестияЖена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте
В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс 11:07
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента РФ Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане.
REGNUM 11:51
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Армия и оружие
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:13
Армия и оружие
Британский военный самолет пролетел у российских границ
Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие
В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
RT на русском 13:22
Армия и оружие
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ
РЕН ТВ вчера в 15:31
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Футбол
Дзюба считает сборную Шотландии крепкой командой
Капитан сборной России Артём Дзюба ожидает тяжёлого матча со сборной Шотландии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 11:57
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей
Не входящие в ЕС страны, включая и Украину, обязаны предоставить доказательства отсутствия на своей территории перечисленных вредных организмов, передает РИА Новости информацию плодоовощной ассоциации республики.
Российская газета вчера в 16:14