Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruЖена Лещенко рассказала о его самочувствии

Жена Льва Лещенко Ирина сообщила о его самочувствии. Этой информацией поделился с газетой "Московский комсомолец" композитор Игорь Крутой. Ирина Лещенко отправила ему сообщение, где рассказала, что супруги находятся в одной палате, певца перевели из реанимации.
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Владимир Винокур
Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его.
— Владимир Винокур, певецИзвестия 07:00
с чего всё началось

Лещенко выписали из реанимации

Игорь Крутой сообщил нам: он только что получил только СМСку от жены Льва Лещенко Ирины. Она сообщает: «Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе». Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.
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Коронавирус у Льва Лещенко: что известно о состоянии здоровья певца

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RT на русском07:04

Лещенко выписали из реанимации

Московский Комсомолецвчера в 11:04
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Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
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Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Общество

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Политика

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ТАСС вчера в 22:05
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
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ТАСС 09:29
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Федеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы

В Петербурге федеральные медицинские учреждения возьмут на себя лечение плановых и хронически больных пациентов.
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Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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