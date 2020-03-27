Коронавирус
RuNews24.ruЖена Лещенко рассказала о его самочувствии
Жена Льва Лещенко Ирина сообщила о его самочувствии. Этой информацией поделился с газетой "Московский комсомолец" композитор Игорь Крутой. Ирина Лещенко отправила ему сообщение, где рассказала, что супруги находятся в одной палате, певца перевели из реанимации.
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Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его.
— Владимир Винокур, певецИзвестия 07:00
с чего всё началось
Игорь Крутой сообщил нам: он только что получил только СМСку от жены Льва Лещенко Ирины. Она сообщает: «Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе». Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.Московский Комсомолецвчера в 11:04
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