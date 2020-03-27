Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. У него диагностировали коронавирус. Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.

с чего всё началось

Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его.

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». «Лёву вернули ко мне в палату», — приводит газета сообщение супруги артиста Ирины Лещенко.

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

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