Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЖена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». «Лёву вернули ко мне в палату», — приводит газета сообщение супруги артиста Ирины Лещенко.
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Владимир Винокур
Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его.
— Владимир Винокур, певецИзвестия 07:00
с чего всё началось

Лещенко выписали из реанимации

Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. У него диагностировали коронавирус. Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.
Московский Комсомолецвчера в 11:04

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Винокур рассказал о состоянии Лещенко

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«Леву вернули в палату»: Лещенко выписан из реанимации

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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
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Спорт

Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
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С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России в ближайшие годы планируется провести научно-исследовательские работы (НИР) по внедрению технологии цифровых двойников (ЦД) авиационных двигателей.
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Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

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Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

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Маленький ребенок потерялся в лесопарковой зоне в Новой Москве

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Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
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Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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NASA поручило SpaceX доставку грузов на окололунную станцию

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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