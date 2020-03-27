Коронавирус
RT на русскомЖена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». «Лёву вернули ко мне в палату», — приводит газета сообщение супруги артиста Ирины Лещенко.
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Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его.
— Владимир Винокур, певецИзвестия 07:00
с чего всё началось
Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. У него диагностировали коронавирус. Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.Московский Комсомолецвчера в 11:04
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