Коронавирус

Газета.RuГазета.RuО состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

Композитор Игорь Крутой рассказал изданию "Московский комсомолец" о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста. Так Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.
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Лещенко выписали из реанимации

Игорь Крутой сообщил нам: он только что получил только СМСку от жены Льва Лещенко Ирины. Она сообщает: «Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе». Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.
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Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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