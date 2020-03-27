Игорь Крутой сообщил нам: он только что получил только СМСку от жены Льва Лещенко Ирины. Она сообщает: «Лёву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе». Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.

с чего всё началось

Композитор Игорь Крутой рассказал изданию "Московский комсомолец" о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста. Так Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.

О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

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