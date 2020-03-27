Лев Лещенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. У него диагностировали коронавирус. Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы.

с чего всё началось

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке. "Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", — написала Ирина Лещенко.

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

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