Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Лещенко подвергся критике за то, что "мог заразить других". К счастью, сейчас его здоровье идет на поправку.

с чего всё началось

Композитор Игорь Крутой рассказал изданию "Московский комсомолец" о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста. Так, Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.

О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

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