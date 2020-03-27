Коронавирус

Газета.RuГазета.RuО состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

Композитор Игорь Крутой рассказал изданию "Московский комсомолец" о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста. Так, Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.
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Лещенко выписали из реанимации

Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Лещенко подвергся критике за то, что "мог заразить других". К счастью, сейчас его здоровье идет на поправку.
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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

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Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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