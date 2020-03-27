Коронавирус
Газета.RuО состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена
Композитор Игорь Крутой рассказал изданию "Московский комсомолец" о полученном от жены певца Льва Лещенко Ирины сообщении о состоянии здоровья артиста. Так, Ирина Лещенко заявила, что певца выписали из реанимации, он находится с ней в палате.
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с чего всё началось
Лещенко с женой Ириной в середине марта вернулись в Россию из поездки по Америке, артист после этого участвовал в съемках, концерте и был на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Лещенко подвергся критике за то, что "мог заразить других". К счастью, сейчас его здоровье идет на поправку.Московский Комсомолецвчера в 11:04
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«Мы вместе»: жена Лещенко впервые высказалась после госпитализации артиста
Телепрограммавчера в 14:54
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