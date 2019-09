Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.