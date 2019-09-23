Футбол
ЧемпионатАлана Мамаева анонсировала интервью с мужем
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом. Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме». Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы
Sport24.ruвчера в 12:01
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
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Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
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Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
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Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
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В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
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RT на русском вчера в 17:40
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
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Религия
Московская патриархия предупредила епархии о мошеннических письмах
Управление делами Московской патриархии проинформировало всех епархиальных архиереев Русской православной церкви о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах с просьбой о переводе денежных средств.
РБК 07:06
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Общество
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Экономика
Глава ЦБ оценила темпы перехода на новую схему финансирования строительства жилья
Только 39 из 95 уполномоченных банков перешли на новую схему финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным.
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Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
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Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России.
РБК 07:36
Гаджеты
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Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
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«Амур» одержал первую победу в сезоне. На его счету 5 очков и последнее место в Восточной конференции. У «Адмирала» 8 очков и 9-е место.
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Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой
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Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
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Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
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