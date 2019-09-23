Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жена Мамаева: «Интервью с мужем. Скоро»

Sport.ru12:59

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Sportbox.RU12:33

Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем

Чемпионат11:42

Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы

Sport24.ru12:01

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Спорт-Экспресс11:55

Жена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его

Спорт БИЗНЕС Online11:53

Алана Мамаева анонсировала интервью мужа

Советский спорт12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

Газета.Ru 05:16
Политика

Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта

Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Армия и оружие

Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Страна Советов on-line вчера в 05:20
Армия и оружие

Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Спорт

В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов

Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Армия и оружие

National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США

Корабли, от которых не могли уйти подлодки США "Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки", - говорится в материале National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Авто

МВД предупредило о новой волне угонов автомобилей

В ведомстве напомнили автовладельцам о том, что началась новая волна угонов транспортных средств.
Online47.ru вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия

В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве

Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Хоккей

Пойнт подписал контракт с «Тампой» с зарплатой $ 6,75 млн в год

Среднегодовая зарплата игрока, находившегося в статусе свободного агента, составит $ 6,75 млн.
Чемпионат 13:05
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Экономика

«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам

По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Общество

В России создали искусственное мясо

BFM.ru 05:37
Общество

Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

Газета.Ru 08:47
Автоспорт

Райкконен рассказал о столкновении с Квятом

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Путешествия

Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию

Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково, сообщило РБК со ссылкой на генерального директора компании-оператора транспортного хаба "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.
Российская газета 13:04
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Политика

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Путешествия

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное