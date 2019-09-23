Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
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Мамаев — жене: у меня много кто за тобой следил. Я знаю что-то про тебя

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Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

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На сайте украинского госучреждения "Госгидрография" появилось сообщение о намерении начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, пишет РИА Новости.
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Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд

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Впервые с 2015 года на Международной космической станции находятся девять человек вместо обычных шести. Об этом информирует РИА Новости.
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В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

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