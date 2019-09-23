Футбол
Газета.RuЖена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
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«Ты вышел из тюрьмы, что было дальше?» Алана Мамаева показала отрывок интервью с мужем
Кубанские новостивчера в 10:12
Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы
Sport24.ru23 сентября в 12:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия вчера в 09:58
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Политика
Пушков ответил на отказ НАТО от предложения РФ о моратории на РСМД
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложение российской стороны ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Газета.Ru вчера в 19:07
Здоровье
Россиянам посоветовали создать «кокон вакцинации» новорожденных
Семьям, где есть новорожденный ребенок, рекомендуется создать «кокон вакцинации», заявил главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.
Взгляд.ру 04:20
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Наука
Ученые рассказали о причине лишнего веса с возрастом
Дни24 23 сентября в 00:20
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Армия и оружие
СМИ КНР: Шойгу показал, что РФ отказывается от сохранения статуса океанской державы
Куба как назидание Как считают в КНР, фактически данный материал сигнализирует о трансформации ВМФ РФ: Россия отказывается от сохранения статуса океанской державы, от усилий по сохранению этого статуса.
Военное обозрение 23 сентября в 10:03
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Теннис
Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в матче с Хачановым
Австралийский теннисист Ник Кирьос был отстранен на 16 недель Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), об этом сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 05:47
Общество
Житель Чечни извинился за общение с дочерью на свадьбе
Кавказский узел вчера в 16:59
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня 24 сентября в 05:36
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек (100-) и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.
РБК 05:50
Политика
Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть
Белоруссия ведет поиск альтернативного поставщика нефти не для того, чтобы надавить на Россию.
Lenta.ru 05:20
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Наука
1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты
Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 24 сентября в 01:25
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32