Футбол

Матч ТВМатч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Кокорин — Алане Мамаевой: Возвращаю Пашу!

Life.ruвчера в 05:37

«Когда их отпускали, все чиновники дрожали»: реакция болельщиков на освобождение Кокорина и Мамаева

Евро-футбол.рувчера в 03:49

Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии. ФОТО

Sport.ru17 сентября в 12:30

Александр Кокорин — жене Мамаева: «Возвращаю»

Матч ТВ17 сентября в 14:29

Кокорин — Алане Мамаевой: возвращаю

Чемпионат17 сентября в 13:31

Александр Кокорин — жене Мамаева: «Возвращаю»

Sportbox.RU17 сентября в 14:29

Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу

Sport24.ru17 сентября в 11:35
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Политика

Россия предложила продлить транзит газа через Украину

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 11:43
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском вчера в 21:36
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Происшествия

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Известия 08:51
Спорт

Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Вечерняя Москва 09:36
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт вышла замуж после 12 лет гражданского брака

Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Пьяная фирма» уже более 10 лет живет с режиссером Александром Коттом в гражданском браке.
7Дней.ру 09:30
Происшествия

Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Политика

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Автоспорт

Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона

Вместе с поляком Williams покинет и его спонсор – польская нефтегазовая компания PKN Orlen, но они не планируют уходить из Формулы 1 и сейчас ведут переговоры с другими командами.
F1news.ru 08:47
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Гаджеты

Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика

Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников

Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева заявила, что фригидна

Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru 05:57
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия 10:28
Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости вчера в 07:14
Наука

В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля

Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
МедиаПоток 16 сентября в 13:12
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
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