Футбол
Матч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
РИА Новости 09:52
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.
Медпульс 10:30
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com 07:12
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Финансы
ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд
ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.
Ведомости 10:37
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
BFM.ru 13:33
Хоккей
Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»
На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ 13:18
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ.
Российская газета 19:57
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Политика
Трамп не исключил военного ответа США на атаку в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия США могли бы стать пропорциональным ответом на атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке, пишет СВS.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК вчера в 10:31
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Наука
Уточнено происхождение земного кислорода
Есть и более радикальные сценарии: не так давно мы писали о гипотезе образования Луны из земной магмы, которая, по версии авторов гипотезы, в те времена покрывала поверхность планеты сплошь.
Популярная механика 10:19
Шоу-бизнес
Врач рассказала о возможной причине болезни Анастасии Заворотнюк
Газета Кемерова 10:16
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Фигурное катание
Гимнастки Аверины заняли призовые места на ЧМ в Баку
Российские спортсменки, сестры Дина и Арина Аверины завоевали золотую и серебряную медали в упражнении с мячом на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике.
VSE42.RU 18:37
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста возле колонии
Инцидент произошел возле колонии, где отбывали наказание Кокорин и Павел Мамаев.
Спорт день за днем 01:32
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12