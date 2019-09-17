Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Политика Путин выступит на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» Сегодня, 17 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Армия и оружие Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана Как отметил Шойгу в ходе встречи с Ермекбаевым, которая состоялась в Москве, народы России и Казахстана связывает давняя дружба, а вооруженные силы двух стран — «не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения».

Кино Режиссер и актер Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей 17 сентября кинорежиссер и актер, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов отмечает 80 лет, сообщает ОТР.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.

Космос Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Происшествия МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море, где браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

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Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Происшествия Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

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Политика Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.

Армия и оружие ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой "Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.

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