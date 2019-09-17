Футбол
Матч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика
Путин выступит на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод»
Сегодня, 17 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Махачкалинские известия 12:39
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Армия и оружие
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана
Как отметил Шойгу в ходе встречи с Ермекбаевым, которая состоялась в Москве, народы России и Казахстана связывает давняя дружба, а вооруженные силы двух стран — «не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения».
Lenta.ru 13:14
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
РИА Новости 12:27
Кино
Режиссер и актер Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
17 сентября кинорежиссер и актер, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов отмечает 80 лет, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:50
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Происшествия
МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море
МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море, где браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников.
Газета.Ru 13:08
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Здоровье
Диетолог назвала главный продукт для мозга
Для поддержания работоспособности мозга в первую очередь необходима вода, рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.
Известия 12:21
Футбол
Зинченко: «Многие из одноклубников уже присматривают себе квартиры в Харькове»
Думаю, многие из ребят уже присматривают себе квартиры здесь, - приводит слова Зинченко клубный сайт «горняков».
Евро-футбол.ру 13:39
Спорт
Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
ТАСС 12:12
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
ЖКХ
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время осмотра открытой после реконструкции насосно-перекачивающей станции "Марьинская".
ТАСС 09:07
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15