Футбол
Матч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ruвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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WomanHit.ru 09:51
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Apple выпустила iOS 13.1 beta 4
Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK 13:50
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«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод
Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru 09:12
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 07:43
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью
Московский Комсомолец 03:37
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Врач отметил, что после нее требуется дополнительное лечение — лучевая терапия и химиотерапия.
РБК 14:57
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Происшествия
Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
В США умер массажист, который подал иск в суд на актера Кевина Спейси, обвинив того в совершении в 2016 году сексуальных преступлений, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление суда.
РИА Новости 18:33
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Космос
Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд
Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.
Хайтек+ 03:29
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Финансы
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Общество
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РИА Новости 19:06
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Здоровье
Полезные привычки могут оказаться вредными
В сознании людей закрепились различные привычки, которые могут нанести вред здоровью, сообщает «МедикФорум».
Live24 03:05
Политика
Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Религия
Священник РПЦ выступил против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44