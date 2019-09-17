Футбол

Матч ТВМатч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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«Возвращаю», - Кокорин прокомментировал первое селфи хавбека «Краснодара» Мамаева с супругой

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

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Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
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Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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В США умер массажист, который подал иск в суд на актера Кевина Спейси, обвинив того в совершении в 2016 году сексуальных преступлений, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление суда.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд

Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
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В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
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Священник РПЦ выступил против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

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