Футбол

Матч ТВМатч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу

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Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии

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«Возвращаю!» Кокорин — жене Мамаева

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Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии. ФОТО

Sport.ru12:30

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Матч ТВ04:11

Фото на свободе: Кокорин и Мамаев отмечают выход из тюрьмы кока-колой

Евро-футбол.ру04:20

Алана Мамаева опубликовала фото с мужем

РИА Новости11:21
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
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ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство

ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
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Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
ЖКХ

Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время осмотра открытой после реконструкции насосно-перекачивающей станции "Марьинская".
ТАСС 09:07
Политика

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
РИА Новости 11:46
Авто

Skoda представила обновлённый Skoda Rapid

В интернете появились первые снимки рестайлинговой версии чешского хэтчбека для рынка Поднебесной.
SpeedMe 12:10
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

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Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

РБК 11:35
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Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Политика

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Спорт

Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
ТАСС 12:12
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Политика

Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика

Аксенов воспротивился переименованию Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение идеи присвоить региону двойное название Республика Крым — Таврида.
Известия 11:55
Футбол

«Зенит» вылетел в Лион на матч Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» вылетел на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Нева Спорт вчера в 04:30
Экономика

Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»

Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Футбол

Стало известно, сколько Кокорин будет получать в «Зените»

РЕН ТВ 09:53
Хоккей

Автомобилист — Авангард 3:2 (3-й период)

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 12:27
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Известия 06:48
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Известия вчера в 08:18
Общество

Госдума обсудит переход на электронные трудовые книжки с подстраховкой

Госдума обсудит переход на электронные трудовые книжки.
REGNUM вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

РИА Новости 12:15
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