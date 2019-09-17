Футбол

VSE42.RUVSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Кокорин — Алане Мамаевой: Возвращаю Пашу!

Life.ru05:37

«Когда их отпускали, все чиновники дрожали»: реакция болельщиков на освобождение Кокорина и Мамаева

Евро-футбол.ру03:49

Кокорин — Алане Мамаевой: возвращаю

Чемпионатвчера в 13:31

Александр Кокорин — жене Мамаева: «Возвращаю»

Матч ТВвчера в 14:29

«Возвращаю!» Кокорин — жене Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 12:07

Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии. ФОТО

Sport.ruвчера в 12:30

Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу

Sport24.ruвчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика

Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.
Коммерсантъ 09:24
Политика

Путину показали экзоскелеты и квантовые установки

Российская газета 08:50
Политика

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

RT на русском 05:56
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Российская газета 09:25
Футбол

Это’О рассказал, как проходил его переход из «Мальорки» в «Барселону»

Лапорта очень уважал и слушал Луиса. Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 годы.
Спорт-Экспресс 10:04
Теннис

Шарапова заявила, что считает США своим домом

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Политика

СМИ сообщили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

Представители украинской делегации в среду, 18 сентября, отказались подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины.
Известия 09:13
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Здоровье

Для детей из Севастополя добились нелегальных в РФ лекарств

Севастополь отправил первые заявки на получение незарегистрированных в России медикаментов для тяжело больных детей.
Аргументы неделi. Крым 05:17
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Экономика

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Футбол

19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:08
Армия и оружие

Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов

Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна вчера в 12:57
Происшествия

Появилось видео задержания браконьеров из КНДР

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Интернет

Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Гаджеты

Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России

ТАСС вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное