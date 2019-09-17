Футбол
VSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ruвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика
Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.
Коммерсантъ 09:24
Политика
Путину показали экзоскелеты и квантовые установки
Российская газета 08:50
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
RT на русском 05:56
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Футбол
Это’О рассказал, как проходил его переход из «Мальорки» в «Барселону»
Лапорта очень уважал и слушал Луиса. Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 годы.
Спорт-Экспресс 10:04
Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Политика
СМИ сообщили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»
Представители украинской делегации в среду, 18 сентября, отказались подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины.
Известия 09:13
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Здоровье
Для детей из Севастополя добились нелегальных в РФ лекарств
Севастополь отправил первые заявки на получение незарегистрированных в России медикаментов для тяжело больных детей.
Аргументы неделi. Крым 05:17
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Экономика
Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Футбол
19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов
Metaratings вчера в 16:08
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна вчера в 12:57
Происшествия
Появилось видео задержания браконьеров из КНДР
Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Интернет
Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17