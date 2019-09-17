Футбол

Матч ТВМатч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Кокорин — Алане Мамаевой: Возвращаю Пашу!

Life.ruвчера в 05:37

Кокорин — Алане Мамаевой: возвращаю

Чемпионат17 сентября в 13:31

Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу

Sport24.ru17 сентября в 11:35

Александр Кокорин — жене Мамаева: «Возвращаю»

Матч ТВ17 сентября в 14:29

«Возвращаю!» Кокорин — жене Мамаева

Спорт-Экспресс17 сентября в 12:07

Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии. ФОТО

Sport.ru17 сентября в 12:30

Александр Кокорин — жене Мамаева: «Возвращаю»

Sportbox.RU17 сентября в 14:29
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Экономика

Попавшим под санкции госкомпаниям в РФ могут продлить налоговые льготы

Российские государственные компании, которые попали под финансовые санкции, вероятно, смогут и дальше пользоваться налоговыми льготами, в частности, и не платить налог на прибыль при продаже долей в дочерних структурах.
REGNUM 01:39
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Происшествия

СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской

Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Единоборства

Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Дэвидом Бекхэмом, бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии.
Чемпионат 02:04
Армия и оружие

Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу

Совет Безопасности ООН в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу.
News.ru вчера в 17:33
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета вчера в 09:52
Общество

Сторонники Шестуна вышли на пикет в поддержку Павла Устинова

Председатель комитета Влада Русина вышла на пикет с плакатом в поддержку актера.
Оka.fm 02:34
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

OAnews вчера в 14:00
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

В Якутии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ 00:47
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Единоборства

Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
Чемпионат вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы.
РБК 02:43
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Армия и оружие

Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ

«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Гаджеты

Новый смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition покажут 19 сентября

Vevby.ru 02:06
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1 beta 4

Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK вчера в 13:50
Политика

«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова

Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Волочкова показала фигуру как у бодибилдера

Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Происшествия

Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком

Lenta.ru вчера в 05:57
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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