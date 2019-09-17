Футбол
Матч ТВЖена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ru17 сентября в 11:35
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Экономика
Попавшим под санкции госкомпаниям в РФ могут продлить налоговые льготы
Российские государственные компании, которые попали под финансовые санкции, вероятно, смогут и дальше пользоваться налоговыми льготами, в частности, и не платить налог на прибыль при продаже долей в дочерних структурах.
REGNUM 01:39
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Происшествия
СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Единоборства
Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Дэвидом Бекхэмом, бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии.
Чемпионат 02:04
Армия и оружие
Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу
Совет Безопасности ООН в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско-китайской резолюций по Идлибу.
News.ru вчера в 17:33
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Общество
Сторонники Шестуна вышли на пикет в поддержку Павла Устинова
Председатель комитета Влада Русина вышла на пикет с плакатом в поддержку актера.
Оka.fm 02:34
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Единоборства
Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
Чемпионат вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы.
РБК 02:43
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1 beta 4
Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK вчера в 13:50
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
Lenta.ru вчера в 12:56
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57