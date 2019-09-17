Футбол
VSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ruвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
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Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
Avia.pro вчера в 00:12
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
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Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб
Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости вчера в 00:31
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
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В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
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Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском вчера в 03:46
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
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Останки десятков людей обнаружены под Краснодаром
Останки нескольких десятков человек обнаружены в Новой Адыгее под Краснодаром при проведении земляных работ в районе ТЦ «Мега» 16 сентября.
REGNUM 02:50
Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
В ходе совместной поездки на машине семилетняя девочка решила раскритиковать внешность мамы.
StarHit.ru 14:00
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Экономика
Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
В конце августа доходность 30-летних государственных облигаций США снижалась до исторического минимума Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что снижение доходности государственных облигаций США до исторических минимумов является свидетельством приближения нового экономического кризиса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 сентября в 21:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru 12:25