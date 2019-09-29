Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.
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с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram
 видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Кубань 2402:49

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Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Реакция болельщиков «Ростова» на трансфер Павла Мамаева. ВИДЕО

Sport.ru03:28

Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Советский спорт01:05

Алана Мамаева опубликовала реакцию фанатов на переход ее супруга в «Ростов»

Блокнот Ростов-на-Дону06:01

Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход игрока в клуб

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Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»

Sport24.ruвчера в 20:55

Жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов»

RT на русскомвчера в 12:27
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
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В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

РИА Новости 05:34
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Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
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Футбол

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Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Уголь загорелся в вагонах движущегося грузового состава в ЕАО

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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Политика

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Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

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Общество

Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

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Политика

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По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Происшествия

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В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
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NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Авто

Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
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Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
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Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Здоровье

Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 27 сентября в 07:26
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Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Украина подсчитала сумму убытков морских портов после потери Крыма

Украинские порты потеряли шесть миллиардов гривен (более 16 миллиардов рублей) после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 27 сентября в 13:30
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия

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РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Общество

В Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
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Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
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