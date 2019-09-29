Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram
 видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Кубань 2402:49

Подробнее о событии

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход её мужа

RT на русском07:32

Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»

Sport24.ruвчера в 20:55

Реакция болельщиков «Ростова» на трансфер Павла Мамаева. ВИДЕО

Sport.ru03:28

Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Советский спорт01:05

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход игрока в клуб

Матч ТВвчера в 21:41

Алана Мамаева опубликовала реакцию фанатов на переход ее супруга в «Ростов»

Блокнот Ростов-на-Дону06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Общество

В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

ТАСС 08:57
Политика

В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Политика

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Times: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Общество

Скончался писатель Вячеслав Пьецух

Профиль 06:33
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Политика

Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд

Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
РБК 08:27
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

«Наполи» удержал победу над «Брешией»

«Наполи» на своем поле победил «Брешию» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 08:29
Музыка

Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Происшествия

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

РИА Новости 09:07
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Экономика

Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Политика

Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика

Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.
ТАСС 07:40
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Экономика

Пенсионный возраст в России повысят еще на несколько лет

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе».
URA.Ru 08:26
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Политика

В Крым приедет делегация из США и Европы

Krym.News 02:02
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Театры

Скончался народный артист Марк Захаров

Первый Тульский вчера в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное