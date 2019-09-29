Футбол
Спорт-ЭкспрессЖена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.Кубань 2402:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»
Sport24.ruвчера в 20:55
Алана Мамаева опубликовала реакцию фанатов на переход ее супруга в «Ростов»
Блокнот Ростов-на-Дону06:01
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика
В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом
Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Политика
Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд
Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
РБК 08:27
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
«Наполи» удержал победу над «Брешией»
«Наполи» на своем поле победил «Брешию» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 08:29
Музыка
Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 09:07
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика
Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.
ТАСС 07:40
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на несколько лет
«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе».
URA.Ru 08:26
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Политика
В Крым приедет делегация из США и Европы
Krym.News 02:02
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Театры
Скончался народный артист Марк Захаров
Первый Тульский вчера в 05:27