с чего всё началось

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Политика В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.

Космос Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Армия и оружие В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Футбол Павел Мамаев перешел в «Ростов» Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.

Политика Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.

Футбол «Наполи» удержал победу над «Брешией» «Наполи» на своем поле победил «Брешию» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Музыка Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Экономика Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.

Политика Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Экономика Пенсионный возраст в России повысят еще на несколько лет «В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе».

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.