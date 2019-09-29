Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram
 видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Кубань 24вчера в 02:49

Подробнее о событии

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспресс28 сентября в 22:14

Реакция болельщиков «Ростова» на трансфер Павла Мамаева. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 03:28

Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Советский спортвчера в 01:05

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход её мужа

RT на русскомвчера в 07:32

Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход игрока в клуб

Матч ТВ28 сентября в 21:41

Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»

Sport24.ru28 сентября в 20:55

Жена Мамаева радостно опубликовала фото мужа в «Ростове»

Московский Комсомолец28 сентября в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 14:11
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Футбол

Фантастический гол Нобоа помог «Сочи» победить «Ахмат»

Удивительный по красоте гол в ворота гостей провел во втором тайме хавбек хозяев Кристиан Нобоа, который прошел с мячом полполя и красиво перекинул его через голкипера чеченской команды.
Российская газета 14:25
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия 05:30
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Футбол

Грузинские регбисты оскорблены песней Меладзе в Японии

РЕН ТВ 12:43
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер 14:08
Культура

Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»

Нижегородская Правда 07:52
Происшествия

Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Lenta.ru 06:23
Армия и оружие

Российский спецназ нашли в Норвегии

Газета.Ru 08:13
Авто

Новое поколение Skoda Octavia дебютирует 11 ноября

У новой Octavia задние фонари будут шире, а фирменный шильдик в задней части авто будет заменен на полноразмерную надпись SKODA в довольно сомнительном дизайнерском решении, которое впервые было замечено в прошлом году на «заряженном» кроссовере Kodiaq GT, предназначенном только для Китая.
CarsWeek.ru 08:01
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Кино

Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети

Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости вчера в 10:09
Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Футбол

Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: это лучший состав в истории российского футбола

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил последнее выступление петербургской команды в Лиге чемпионов сезона-2015/16, а также отметил, что считает состав «Зенита», собравшийся при специалисте Андре Виллаш-Боаше, лучшим в истории российского футбола.
Чемпионат 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное