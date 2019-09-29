Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики "Ростова" эмоционального отреагировали на сообщение о подписании контракта с 31-летним российским хавбеком.
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с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram
 видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Кубань 2402:49

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Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход её мужа

RT на русском07:32

Реакция болельщиков «Ростова» на трансфер Павла Мамаева. ВИДЕО

Sport.ru03:28

Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Советский спорт01:05

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Жена Мамаева показала реакцию фанатов «Ростова» на переход игрока в клуб

Матч ТВвчера в 21:41

Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»

Sport24.ruвчера в 20:55

Жена Мамаева радостно опубликовала фото мужа в «Ростове»

Московский Комсомолецвчера в 12:40
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 27 сентября в 13:56
Политика

Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела

Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
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Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика

Проститься с Жаком Шираком пришли сотни французов

РЕН ТВ 09:14
Армия и оружие

Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

В МИД России оценили заявления и действия Киева при Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что во время нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях и действиях Киева нет противоречий.
RT на русском 12:46
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия

В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне

Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра

Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Политика

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Общество

Билан подарил Самаре детскую площадку после провального концерта

BFM.ru 12:04
Происшествия

В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 11:16
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

"Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.
РИА Новости 12:17
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Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль

Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:38
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Политика

СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru 06:47
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео

Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
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Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

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Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась

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Общество

Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса

Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России.
Газета.Ru 13:47
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