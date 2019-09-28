Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, отреагировала на переход мужа в футбольный клуб «Ростов». Супруга игрока опубликовала в Instagram фото с презентации хавбека в качестве футболиста команды из Ростова-на-Дону с подписью в виде подмигивающего смайла.

Жена Мамаева отреагировала на переход футболиста в «Ростов»

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