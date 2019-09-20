Футбол

Газета.RuГазета.RuЖена Мамаева показала фото футболиста с детьми

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана показала фотографию мужа с детьми. Снимок был опубликован в инстаграме женщины. Мамаев запечатлен лежащим рядом с дочкой и сыном.
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