Футбол
ЧемпионатЖена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии. Фотография доступна в «инстаграме» Аланы Мамаевой. Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Жена хавбека «Краснодара» Мамаева опубликовала трогательное фото мужа с детьми
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В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
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На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.
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Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
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Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
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Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.
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Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
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Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее По словам Изобеллы Пирози, ничто не указывало на то, что актриса чем-то серьезно больна.
Экспресс газета 00:44
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
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Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
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Футбол
Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Общество
Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами
Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
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В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
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В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
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Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
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Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
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В Петербурге назвали дату начала отопительного сезона
В Петербурге с 24 сентября начнётся отопительный сезон, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.
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Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
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Главы районов и городов Крыма ушли в отставку
Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.
Вечерняя Москва 18 сентября в 14:55
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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