Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии. Фотография доступна в «инстаграме» Аланы Мамаевой. Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

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