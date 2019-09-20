Футбол
ЧемпионатЖена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии. Фотография доступна в «инстаграме» Аланы Мамаевой. Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
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Жена хавбека «Краснодара» Мамаева опубликовала трогательное фото мужа с детьми
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