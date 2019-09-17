Футбол

VSE42.RUVSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ

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Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
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Волейбол

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12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
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Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

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Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
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