с чего всё началось

Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.

Жена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»

Политика Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.

Шоу-бизнес Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку громкой вечеринкой Голливудская звезда Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь помолвки с Алексом Родригесом.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Футбол Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Шоу-бизнес Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

Политика В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Политика МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.

Армия и оружие Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.