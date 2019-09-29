Футбол
REGNUMЖена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»
Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.
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с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.Кубань 24вчера в 02:49
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Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»
Sport24.ru28 сентября в 20:55
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Спорт-Экспресс28 сентября в 22:14
Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)
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