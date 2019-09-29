Футбол
REGNUMЖена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»
Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.
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с чего всё началось
Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеозапись с реакцией болельщиков ФК «Ростов» на появление в клубе бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.Кубань 24вчера в 02:49
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Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)
Советский спортвчера в 01:05
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Спорт-Экспресс28 сентября в 22:14
Жена Мамаева показала, как фанаты «Ростова» скандировали фамилию ее мужа на матче с «Динамо»
Sport24.ru28 сентября в 20:55
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Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
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РИА Новости вчера в 03:26
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Представлен доступный восьмиместный минивэн от GM и SAIC
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Газета Кемерова 01:23
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
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Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
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Binance удалила торговые пары c BitTorrent и другими IEO-альткоинами
Криптовалютная биржа Binance провела делистинг торговых пар, которые в том числе включают проекты, проводившие IEO на платформе Binance Launchpad.
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Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
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LADA Samara (4,2%), Ford Focus (3,4%) и LADA Priora (2,7%) – самые распространенные автомобили у молодых россиян в возрасте до 35 лет.
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Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
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На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
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Шоу-бизнес
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Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
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Коммерсантъ 03:43
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
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Lenta.ru 06:23
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Политика
Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Технологии
Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году
Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
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