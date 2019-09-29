с чего всё началось

Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду.

Жена Мамаева показала реакцию трибун на переход футболиста в «Ростов»

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