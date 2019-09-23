Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineЖена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане Мамаевой. Девушка выложила анонс с беседой футболиста в инстаграме и отметила, что стала первой, кто записал с Мамаевым интервью после его освобождения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Интервью с мужем.
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Жена Мамаева сама сделала первое интервью с футболистом после его выхода из тюрьмы
Sport24.ruвчера в 12:01
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