Михаил Ефремов остался без путешествия в Ригу. Актера не пустили на самолет в Пулково из-за нетрезвого вида, сообщили СМИ. Но жена иронично утверждает, что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра.

с чего всё началось

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала новость о его недопуске на борт самолета из-за алкогольного опьянения. По словам женщины, ее муж является отличным актером, который инсценировал нетрезвое состояние, чтобы повеселить публику.

Жена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

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