Общество

Газета.RuГазета.RuЖена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала новость о его недопуске на борт самолета из-за алкогольного опьянения. По словам женщины, ее муж является отличным актером, который инсценировал нетрезвое состояние, чтобы повеселить публику.
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с чего всё началось

«Масштаб гения не подошел»: Ефремова не пустили на самолет из-за нетрезвого вида

Михаил Ефремов остался без путешествия в Ригу. Актера не пустили на самолет в Пулково из-за нетрезвого вида, сообщили СМИ. Но жена иронично утверждает, что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра.
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Жена Михаила Ефремова рассказала про инцидент в Пулково

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Перебравшего с алкоголем Михаила Ефремова в Пулково не пустили на самолёт

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«Школа Станиславского»: жена Ефремова объяснила, почему актера не пустили в самолет

Пятый канал11:21

«Масштаб гения не подошел»: Ефремова не пустили на самолет из-за нетрезвого вида

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Актера Михаила Ефремова не пустили на рейс airBaltic в Ригу

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Михаил Ефремов, когда не смог вылететь из Пулково, выступил на злобу дня и похулил президента

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После инцидента в Пулково Ефремова сравнили с Паниным и предложили самолет-вытрезвитель

Невские Новости12:34
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Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
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Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
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В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Политика

Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию

Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».
Взгляд.ру вчера в 16:30
Футбол

«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки»

Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
Советский спорт 13:40
Армия и оружие

ПВО Сирии отражает атаку в небе над Хомсом

ФАН 04 марта в 18:39
Армия и оружие

Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 марта в 17:43
Здоровье

Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
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Дочь Валерии официально сменила имя

Экспресс газета 12:38
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя

Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Sobytiya.news 07:44
Общество

В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре

В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
AutoNews вчера в 07:54
Происшествия

Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек

Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
REGNUM 10:33
Авто

На Украине стали собирать машины Lada Largus, Vesta и XRay

На Украине Запорожский автозавод начал сборку российских автомобилей бренда Lada: Largus, Vesta и XRay.
МонаВиста 13:07
Общество

Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях

Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
Ридус 13:45
Общество

Певица упала со сцены, сломала ногу и продолжила петь

Вести.Ru 13:41
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
РБК 13:44
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Вести.Ru 13:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Футбол

Самедов: «Хотел закончить карьеру в „Спартаке“»

Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности.
Sport.ru 12:15
Общество

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Происшествия

Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:44
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
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Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Экономика

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
РБК 04:30
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
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Михаил Ефремов
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Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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