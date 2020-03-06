Общество
Газета.RuЖена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала новость о его недопуске на борт самолета из-за алкогольного опьянения. По словам женщины, ее муж является отличным актером, который инсценировал нетрезвое состояние, чтобы повеселить публику.
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с чего всё началось
Михаил Ефремов остался без путешествия в Ригу. Актера не пустили на самолет в Пулково из-за нетрезвого вида, сообщили СМИ. Но жена иронично утверждает, что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра.Телеканал 360°08:33
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