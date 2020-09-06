Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
.
Подробнее о событии
Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей
Коммерсантъвчера в 11:15
Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального
Эхо Москвывчера в 11:11
Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Телеканал 360°вчера в 10:39