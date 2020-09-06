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РИА Новости
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Znak.comвчера в 08:46
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Коммерсантъ

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей

Коммерсантъвчера в 11:15
РБК

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

РБКвчера в 10:05
Эхо Москвы

Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 11:11
Телеканал 360°

Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Телеканал 360°вчера в 10:39
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новостивчера в 09:59
URA.Ru

Жена Навального ответила Рошалю на идею о лечении мужа. «Не ваша собственность»

URA.Ruвчера в 09:02
Znak.com

Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

Znak.comвчера в 08:46

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске
Газета.Ruвчера в 13:48
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Федун счел странными замены Черчесова в матче с командой Венгрии

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не оценил замены, которые произвел в ходе гостевого матча второго тура группового раунда Лиги наций с командой Венгрии главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
РЕН ТВвчера в 15:16
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Первый смартфон с поворотным экраном LG Wing показали на видео

Крупнейший производитель потребительской электроники и бытовой техники южнокорейский гигант LG готовится выпустить на рынок первый смартфон, оснащенный так называемым поворотным экраном.
Актуальные Новостивчера в 06:36
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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«Мы от этого получим сплошную выгоду»: Украинский политик предложил снять блокаду с республик Донбасса

Сергей Гайдай, председатель Луганской облгосадминистрации, подконтрольной Украине части Донбасса выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.
Новостной фронтвчера в 15:00