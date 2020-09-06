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РИА Новости
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Znak.comвчера в 08:46
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Коммерсантъ

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей

Коммерсантъвчера в 11:15
Телеканал 360°

Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Телеканал 360°вчера в 10:39
Znak.com

Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

Znak.comвчера в 08:46
РБК

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

РБКвчера в 10:05
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новостивчера в 09:59
URA.Ru

Жена Навального ответила Рошалю на идею о лечении мужа. «Не ваша собственность»

URA.Ruвчера в 09:02
Эхо Москвы

Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 11:11

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина
РИА Новости20:05
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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