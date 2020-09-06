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РИА Новости
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

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Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

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Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей

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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

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Жена Навального ответила Рошалю на идею о лечении мужа. «Не ваша собственность»

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Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

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