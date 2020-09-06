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РИА Новости
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Znak.com08:46
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей

Коммерсантъ11:15
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новости09:59
Эхо Москвы

Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального

Эхо Москвы11:11
РБК

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

РБК10:05
Телеканал 360°

Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Телеканал 360°10:39
URA.Ru

Жена Навального ответила Рошалю на идею о лечении мужа. «Не ваша собственность»

URA.Ru09:02
Znak.com

Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

Znak.com08:46

В МВД Белоруссии сообщили о росте числа задержанных на уличных акциях

Количество задержанных участников протеста во время уличных несанкционированных акций в Белоруссии растет, обстановка контролируется правоохранителями, заявила заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова 6 сентября ТАСС.
ИА Красная Весна11:45
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«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Харрис: демократы могут проиграть из-за слухов о вмешательстве РФ

Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявила, что она и претендующий на пост главы государства Джо Байден могут проиграть на предстоящих выборах из-за слухов о вмешательстве в процесс российской стороны.
News.ru10:43

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снижение числа поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.
Ведомости11:37
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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