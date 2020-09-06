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РИА Новости
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Znak.comвчера в 08:46
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Комсомольская правда

Врач с 39-летним стажем ответил Юлии Навальной: Я поддерживаю Рошаля — надо работать совместно

Комсомольская правдавчера в 12:53
Znak.com

Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

Znak.comвчера в 08:46
Коммерсантъ

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о создании совместной группы врачей

Коммерсантъвчера в 11:15
Эхо Москвы

Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 11:11
РБК

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

РБКвчера в 10:05
РИА Новости

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

РИА Новостивчера в 09:59
URA.Ru

Почему идея Рошаля поможет Навальному выздороветь. Мнение врача с 39-летним стажем

URA.Ruвчера в 13:53

Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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