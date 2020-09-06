Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам
Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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