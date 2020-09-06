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REGNUM
REGNUM

Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.В источнике
С чего всё началось
«Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала она на своей странице в Instagram
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Znak.com08:46
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Эхо Москвы

Юлия Навальная отвергла инициативу доктора Рошаля создать совместную российско-немецкую экспертную группу

Эхо Москвы09:34
Фонтанка.Ру

Жена Навального — Рошалю: Вы хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться

Фонтанка.Ру09:59
Говорит Москва

Жена Навального ответила Рошалю на предложение о российско-немецкой экспертизе

Говорит Москва09:55
РБК

Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

РБК10:05
Царьград

Жена Навального обрушилась на Рошаля: «Мой муж - не ваша собственность»

Царьград09:31
URA.Ru

Жена Навального ответила Рошалю на идею о лечении мужа. «Не ваша собственность»

URA.Ru09:02
Znak.com

Юлия Навальная ответила на инициативу Рошаля о лечении: «Мой муж — не ваша собственность»

Znak.com08:46

МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным
REGNUM05:08
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
ТАСС09:16
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