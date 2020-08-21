Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Вылет самолета задерживается из-за нормативов немецкого профсоюза авиаперевозчиков.

Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию

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