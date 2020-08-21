Общество
РБКЖена Навального подписала заявление на его отправку в Германию
Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Вылет самолета задерживается из-за нормативов немецкого профсоюза авиаперевозчиков.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Футбол
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр задержан в Греции
В не самую приятную историю угодил капитан "МЮ" и игрок сборной Англии Харри Магуайр: футболист был задержан в Греции за драку с туристами у одного из баров.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
В ООН заявили о четырех погибших за время протестов в Белоруссии
В ООН заявили о четырех погибших за время акций протеста в Белоруссии.
BFM.ru 15:43
Происшествия
Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 22:07
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
В очередном матче серии плей-офф НХЛ игроки «Айлендерс» обыграли команду Овечкина со счётом 4:0. Это была пятая встреча хоккеистов, серия матчей завершилась с общим счётом 4-1 в пользу ньюйоркцев.
CT news 05:43
Политика
Карасев: Навальный заранее спланировал свое «отравление»
Карасев добавил, что здравомыслящие граждане России понимают, что "отравление" блогера является политическим цирком.
NewInform 22:13
Армия и оружие
Украина закупит у Болгарии минометы ЭМ-120
Минобороны Украины приняло решение закупить у Болгарии минометы ЭМ-120.
Актуальные Новости 09:32
Футбол
«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы
Самая титулованная команда в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы «Севилья» (пять побед) противостояла «Интеру», который ещё десять лет назад выиграл ЛЧ.
RT на русском 18:40
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит».
RT на русском 03:12
Происшествия
Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в Ярославле
Начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров заявил журналистам в ночь на субботу на месте ЧП: "Спасательные работы завершены, людей под завалами на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Ярославле больше нет".
РЕН ТВ 21:11
Общество
Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября
Российское правительство до начала осени примет решение относительно выплат семьям с детьми до 16 лет.
ToDay News Ufa 05:39
Футбол
Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу
Друисси попал "в яблочко" Фернандесу. Судья матча Игорь Федотов пояснил обстановку с броском питерского спортсмена.
CT news 09:49
Общество
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
Здоровье
Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление
«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — подтвердил Мураховский.
ИА Красная Весна 16:42
Общество
Международные компании выводят свои производства из Китая
Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ru 13:21
Футбол
«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
СМИ сообщали, что при переходе Кокорина из «Сочи» в «Спартак» к футболисту проявляли интерес сразу несколько европейских клубов, в том числе «Рома».
Коммерсантъ 09:47
Общество
Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей
Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма.
Lenta.ru 21:42
Здоровье
Назван защищающий от рака печени напиток
Австралийские ученые выяснили, что употребление по меньшей мере двух чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения рака печени, сообщает в пятницу, 21 августа, MedicalXpress.
Известия 18:39
Политика
Белорусская оппозиция просит рабочих продолжать забастовки
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих промышленных предприятий страны продолжать забастовки.
Евразия Daily 02:34
Космос
Крымский астроном-любитель открыл в Солнечной системе новую комету
Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл в Солнечной системе новую комету.
Новый День вчера в 13:49
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске.
Piter.tv 08:23
Армия и оружие
Журналиста Forbes восхитил российский «Ратник»
РИА Новости 22:07
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей задуматься о своей смерти
ИА Красная Весна 11:45
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы, участником которого стал артист.
RT на русском 15:56
Космос
В Роскосмосе заявили, что говорить о наличии технической проблемы на МКС пока нельзя
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что пока нельзя однозначно сказать о наличии технической проблемы на Международной космической станции (МКС), на которой была зафиксирована утечка воздуха.
ТАСС 13:17
Происшествия
Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер свел счеты с жизнью — полицейские заподозрили его в выращивании и хранении марихуаны.
РИА Новости 01:00