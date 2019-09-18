Футбол
News.ruЖена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их. Он — худший из всех футболистов, которые есть.
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Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
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Газета.Ru 05:11
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Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
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