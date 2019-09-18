Футбол

News.ruNews.ruЖена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их. Он — худший из всех футболистов, которые есть.
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Жена Новосельцева считает, что ее муж хуже Кокорина и Мамаева

Нева Спорт11:19

Жена Новосельцева заявила, что он хуже Кокорина и Мамаева: «Те хоть от своих детей не отказываются»

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Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

News.ru12:25

Юрист: Новосельцев должен Кейру 200 млн рублей

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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

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Останки десятков людей обнаружены под Краснодаром

Останки нескольких десятков человек обнаружены в Новой Адыгее под Краснодаром при проведении земляных работ в районе ТЦ «Мега» 16 сентября.
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IPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max разобрали для сравнения батареи

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Одним из ключевых этапов термоядерного синтеза является формирование так называемого плазменного шнура — охваченного магнитным полем скопления плазмы, которое обеспечивает основную тепловую мощность реактора.
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В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
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ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Лидер КПРФ Зюганов встретился с президентом Путиным и предложил обсудить «ремонт выборной системы».
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В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

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