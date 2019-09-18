Футбол

News.ruNews.ruЖена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их. Он — худший из всех футболистов, которые есть.
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Жена Новосельцева считает, что ее муж хуже Кокорина и Мамаева

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