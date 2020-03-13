Общество
Российская газетаЖена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США. Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.
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Жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги
RT на русскомвчера в 17:44
«Приехали в русский магазин за гречкой». Жена Овечкина — о нехватке продуктов в США
Чемпионатвчера в 16:45
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 16:38
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Здоровье
РСПП попросил об отсрочках поставок медизделий из-за коронавируса
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой рассмотреть возможность отсрочки исполнения обязательств по госконтрактам на поставку медицинской продукции и изделий из-за эпидемии коронавируса.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Общество
ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает
В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Финансы
Банк России продает валюту для укрепления рубля
Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда рублей, а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда рублей, согласно данным регулятора.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину - в Новом Девяткино, вторую - в Колпино
Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Шоу-бизнес
«От 130 кг осталось 97!» - звезда Comedy Woman Ангарская очень быстро похудела
Политика
Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
Политика
В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»
Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Общество
Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Энергетика
Мировые цены на нефть уверенно растут
RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Технологии
«Вдохнул — и не спасти»: репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса
У входа в цех, где делают транспортировочные боксы для больных коронавирусом, нас встречает гендиректор компании Александр Тараканов.
Политика
Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами
Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Кино
Премьеру фильма «Мулан» перенесли из-за коронавируса
Премьеры фильмов «Мулан», «Оленьи рога» и «Новые мутанты» были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.