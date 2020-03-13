В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США. Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Здоровье РСПП попросил об отсрочках поставок медизделий из-за коронавируса Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой рассмотреть возможность отсрочки исполнения обязательств по госконтрактам на поставку медицинской продукции и изделий из-за эпидемии коронавируса.

Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Общество ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Происшествия Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Финансы Банк России продает валюту для укрепления рубля Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда рублей, а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда рублей, согласно данным регулятора.

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.