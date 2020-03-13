Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США. Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в США из-за Covid-19

РИА Новости02:46

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Sport.ruвчера в 18:58

Жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги

RT на русскомвчера в 17:44

«Американцы в панике»: жена Овечкина оценила ситуацию с коронавирусом в США

Вести.Ruвчера в 17:38

Жена Овечкина: «Американцы скупают в магазинах туалетную бумагу, консервы, крупы. Паника с каждым днем все больше!»

Sport24.ruвчера в 16:59

«Приехали в русский магазин за гречкой». Жена Овечкина — о нехватке продуктов в США

Чемпионатвчера в 16:45

Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:44, Ашберн
Здоровье

РСПП попросил об отсрочках поставок медизделий из-за коронавируса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой рассмотреть возможность отсрочки исполнения обязательств по госконтрактам на поставку медицинской продукции и изделий из-за эпидемии коронавируса.
Medvestnik.ru 05:30
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Общество

ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает

В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Батайское время вчера в 11:48
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Музыка

Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Финансы

Банк России продает валюту для укрепления рубля

Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда рублей, а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда рублей, согласно данным регулятора.
Вести.Ru 05:29
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
REGNUM вчера в 06:10
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Известия вчера в 23:28
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс 04:50
Общество

Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину - в Новом Девяткино, вторую - в Колпино

Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
47 новостей 05:10
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Шоу-бизнес

«От 130 кг осталось 97!» - звезда Comedy Woman Ангарская очень быстро похудела

Комсомольская правда вчера в 16:41
Политика

Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
ЯрNews 05:29
Политика

В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Lenta.ru 04:05
Общество

Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:25
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета вчера в 10:42
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
Энергетика

Мировые цены на нефть уверенно растут

RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Online47.ru 01:03
Технологии

«Вдохнул — и не спасти»: репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса

У входа в цех, где делают транспортировочные боксы для больных коронавирусом, нас встречает гендиректор компании Александр Тараканов.
74.ru вчера в 22:45
Политика

Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами

Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Московский Комсомолец вчера в 09:47
Кино

Премьеру фильма «Мулан» перенесли из-за коронавируса

Премьеры фильмов «Мулан», «Оленьи рога» и «Новые мутанты» были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное