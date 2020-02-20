Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США. Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.
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