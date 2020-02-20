Общество
Российская газетаЖена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США. Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 16:38
«Приехали в русский магазин за гречкой». Жена Овечкина — о нехватке продуктов в США
Чемпионатвчера в 16:45
Жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги
RT на русскомвчера в 17:44
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Оксаны Самойловой после развода с Джиганом
Адвокат Оксаны Самойловой оценил шансы модели после развода с рэпером Джиганом. Бракоразводный процесс может длится от 2-3 месяцев до года.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Финансы
Банк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Общество
Супруги умерли в один день от коронавируса
Общество
В Китае рассказали о сложностях возобновления производства в стране
Эпидемиологическая обстановка в мире создает множество факторов неопределенности для возобновления производства в Китае.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным за 30 лет падением
Биржевые индексы США закрылись с падением на 7,9-9,3%, следует из данных торгов. Этот показатель стал худшим с 1987 года.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
В Эстонии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Таллин, 13 марта 2020, 11:49 — REGNUM В связи с угрозой распространения нового типа коронавируса в Эстонии приняли дополнительные меры безопасности.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Глава Ульяновска Панчин передумал уходить в отставку
Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Финансы
В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю
Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Финансы
Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей
Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК».
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Общество
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
Общество
Экс-главу Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам колонии
Бывший президент ОАО "Банк Москвы" Андрей Бородин заочно приговорен Мещанским судом Москвы к 14 годам колонии.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.