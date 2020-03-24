Шоу-бизнес
КультуроманияЖена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
На вопрос одной из подписчиц о двойне или тройне жена Петросяна отшутилась: «Пятерня!». Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в одной из клиник ОАЭ Петросяну и Брухуновой суррогатная мать родила ребенка.
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Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело.
с чего всё началось
В СМИ появилась информация, что в Дубае Петросян отдыхал не просто так.Телепрограммавчера в 08:46
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«Коронавирус головного мозга»: поклонники в шоке от новости о рождении ребенка у 74-летнего Петросяна
Комсомольская правдавчера в 15:24
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