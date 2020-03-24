Шоу-бизнес

КультуроманияКультуроманияЖена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка

На вопрос одной из подписчиц о двойне или тройне жена Петросяна отшутилась: «Пятерня!». Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в одной из клиник ОАЭ Петросяну и Брухуновой суррогатная мать родила ребенка.
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Евгений Петросян
Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело.
— Евгений ПетросянРИА Новости вчера в 17:46
с чего всё началось

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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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