Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЖена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка. Это она сделала во время общения со своими подписчиками в Instagram. Жена юмориста в переписке с ними уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.
Читать в источнике
Комментировать350
с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.
StarHit.ru08:02

Подробнее о событии

Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка

Пятый канал18:56

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости17:46

Евгений Петросян прокомментировал рождение ребенка

7Дней.ру15:00

Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Lenta.ru15:59

«Он помолодел»: Воробей поздравила Петросяна с возможным пополнением в семье

Телепрограмма15:35

Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о новорожденном сыне

Woman.ru12:32

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

StarHit.ru08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:03, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Кино

В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
Piter.tv 04:29
Спорт

Олимпийский комитет США призвал перенести летние Игры в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио после опроса спортсменов американской сборной.
РИА Новости 20:58
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Здоровье

В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Российская газета 19:44
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv 15:43
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Кино

Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»

Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия

На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар

Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:42
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Газета.Ru 08:11
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Вечерняя Москва вчера в 04:20
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Футбол

Роман Широков: «Все будет хорошо, мы пандемию победим»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что прерванный из-за инфекции коронавируса Тинькофф РПЛ удастся возобновить весной.
Матч ТВ 14:08
Кино

Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате

Народные новости 02:23
Энергетика

Цена на нефть продолжила падение

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
Вести.Ru вчера в 21:48
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Армия и оружие

Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
ФАН 13:21
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

РИА Новости 16:09
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Технологии

Через 20 лет смартфоны могут стать суперкомпьютерами

Эксперт считает, что если возможности современных суперкомпьютеров окажутся в обычных смартфонах, то можно будет синхронно переводить текст, говорить с человеком, не зная языка, моделировать сложные конструкцию и получать информацию мгновенно.
Невские Новости 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное