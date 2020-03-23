Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.

с чего всё началось

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка. Это она сделала во время общения со своими подписчиками в Instagram. Жена юмориста в переписке с ними уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

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