Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЖена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка. Это она сделала во время общения со своими подписчиками в Instagram. Жена юмориста в переписке с ними уклонилась от ответа на вопросы о материнстве.
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с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.
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Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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