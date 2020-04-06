Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

Спорт день за днем

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Спорт день за днем

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