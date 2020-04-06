Общество
ЧемпионатЖена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
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Жена Семака: срок Путина закончится так же логично, как заканчивается человеческая жизнь
Metaratingsвчера в 15:38
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
Оперативный штаб назвал российские регионы без коронавируса
Умерли 58 человек, выздоровели 494. По состоянию на 1 апреля, регионов без коронавируса было десять.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Авто
Появились первые фотографии нового Lada Largus FL
В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Здоровье
Названы три дополнительных симптома коронавируса
Ученые провели исследование и считают, что к симптомам коронавируса также можно отнести головную боль и головокружение.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
На Дону зафиксировано еще восемь случаев заражения коронавирусом
Пресс-служба губернатора ростовской области сообщает, что результатов повторных анализов ожидают еще 5 граждан с предварительно положительными результатами тестов.
Здоровье
Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска
Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Происшествия
Почти 30 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки
Почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, сообщил главный врач Денис Проценко.
Гаджеты
Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов
Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Экономика
Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии
Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Общество
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Происшествия
В Северной Осетии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с положительным результатом на коронавирус нового типа умер в Северной Осетии. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Общество
178 сотрудников «Росатома» вернули из Бангладеш в Нижний Новгород
Из республики Бангладеш в Нижний Новгород специальным рейсом вернулись 178 сотрудников «Росатома», работавших по контракту на сооружении АЭС «Руппур».
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Происшествия
В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
Происшествия
В исполкоме Елабуги по делу челнинской стройкомпании проходят обыски
Сегодня в исполкоме Елабуги проходят обыски.
Экономика
Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей
Консультант Альфа-банка в личном кабинете сообщил корреспонденту «Ведомостей», что к пострадавшим отраслям относятся туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес.
Интернет
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки.